Je kunt nu al reserveren voor het nieuwe restaurant van Kobe Desramaults

Via Instagram maakte topchef Kobe Desramaults bekend dat er gereserveerd kon worden voor zijn nieuwe zaak Chambre Séparée. Het restaurant biedt plaats aan amper 16 tafelgasten die om en bij de 20 gerechten voorgeschoteld zullen krijgen.

Enkele maanden geleden trok Kobe Desramaults de deuren van zijn sterrenzaak In De Wulf achter zich dicht. Hij maakte daarna een grote reis naar Azië en nu is hij klaar voor zijn nieuwste project. Dat kreeg de naam Chambre Séparée mee en opent op 1 juni in de oude Belgacomtoren in Gent.

Een plaatsje reserveren kan vanaf nu via de website. Wie er aan tafel schuift, mag zich aan een twintigtal gangen verwachten. "De gerechten wisselen naar gelang wat landbouwers en leveranciers aanvoeren en het seizoen. Je kan het misschien het beste vergelijken met een concert. U levert zich over aan de chefs", klinkt het. Welk prijskaartje daar aan vasthangt, is wel nog niet bekend.