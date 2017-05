“Opvoeden is een vreselijke uitvinding”

Hasselt -

Vergeet alles wat u dacht te weten over het opvoeden van kinderen. We doen het immers al decennialang verkeerd. Dat is althans wat Alison Gopnik (61), professor psychologie en filosofie aan de University of California, ons wil doen geloven in haar nieuwste boek ‘De opvoedparadox’. “We zijn obsessief bezig met de opvoeding van onze kinderen, maar zowel ouders als hun kroost worden er alleen maar ongelukkiger van”, steekt de Amerikaanse hoogleraar van wal. “Het idee dat we kinderen door middel van bewuste opvoedtechnieken en regeltjes tot ideale, perfecte volwassenen kunnen kneden, is fundamenteel fout en gebaseerd op slechte wetenschap. Vrijheid, kinderen de ruimte geven om te ontdekken, zou centraal moeten staan.”