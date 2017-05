Deze vrouw heeft lak aan al die tips voor zomerdiëten en deelt daarom bikinifoto

Met de zomer voor de deur word je om de oren geslagen met dieettips om er toch maar zo strak mogelijk uit te zien tegen dat het bikiniweer is. Blogster Milly Smith, die vooral ijvert voor meer 'body positivity', pikt het allemaal niet langer en deelde daarom op Instagram een bikinifoto van zichzelf met een duidelijke boodschap erbij.

Blogster Milly Smith was ooit graatmager, maar doodongelukkig. Vandaag is ze enkele kilo's aangekomen en wil ze met haar #mybadassbody-beweging meer positiviteit creëren rond alles wat niet aan het clichéplaatje van de perfecte vrouw beantwoordt. In een recente Instagrampost haalt ze daarom flink uit naar de dieettips waar ze ieder jaar opnieuw net voor de zomer mee wordt geconfronteerd. De constante stroom aan magazinecovers en reclamecampagnes die focussen op het verkrijgen van het perfecte lijf voor je je in bikini in het openbaar mag vertonen, ze heeft er lak aan.

En daarom deelde ze een foto van zichzelf in bikini en ze steekt in de bijgaande tekst een flinke middelvinger op. "Hey, reclames voor zomerdiëten of -producten, ik wil je even laten weten dat jullie dit jaar niet opnieuw met me zullen sollen. Jullie hebben jarenlang tijdens mijn zomers heel wat glimlachen van me afgenomen. Jullie hebben me mijn lichaam doen verstoppen onder laagjes. Jullie deden me beschaamd voelen. Dit jaar zal het geen waar zijn. Ik zal lachen met jullie pogingen om me te overhalen en dat vanachter mijn ijsje en mijn pina colada. Deze meid heeft niet langer tijd voor al jullie onzin. Ik heb het te druk met leven."