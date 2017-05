Zoon van Osama Bin Laden heeft onheilspellende boodschap voor het Westen

Hamza Bin Laden (28), de zoon van Osama Bin Laden, heeft in een video moslimextremisten opgeroepen om nieuwe aanslagen te plegen op het Westen. Hij wil op die manier de dood van zijn vader wreken, die zes jaar geleden vermoord werd door Amerikaanse soldaten.

In de tien minuten durende video roept Hamza Bin Laden zijn volgers op om zelfmoordaanslagen te plegen en op die manier “de vijand op zijn gevoeligste plaats te raken”. De video stond een tijdje op YouTube, maar is er intussen offline gehaald.

De video is volgens Hamza een boodschap aan iedereen die een martelaarsdood wil sterven. “Wees perfectionistisch in de keuze van je vijand, zodat de schade achteraf zo groot mogelijk is”, vertelde hij nog in de video.

Volgens Ali Soufan, een FBI-medewerker die belast was met het onderzoek naar de aanslagen op 9/11, wil Hamza vooral de dood van zijn vader wreken.

Zwarte lijst

Hamza bin Laden staat sinds januari op de de terroristische zwarte lijst van de VS. De zoon van Osama ziet ziet zichzelf stilaan als de nieuwe leider van Al Qaeda, de terreurorganisatie die groot is geworden onder het bewind van zijn vader Osama Bin Laden.

Maar VS wil nu voorkomen dat Hamza (financiële) steun krijgt voor terroristische activiteiten uit de Verenigde Staten. Door hem op hun terroristische zwarte lijst te zetten, worden alle bezittingen geblokkeerd waarin Hamza’s belangen vermengd zijn en die onder de wetgeving van de Verenigde Staten vallen. Ook mogen burgers van de VS hierdoor geen enkele vorm van handel voeren met Bin Laden.