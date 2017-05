Victoria Beckham wist het verleden uit met drastische ingreep

Victoria Beckham (43) had een aantal jaar geleden een tattoo laten zetten met een Hebreeuwse tekst erin verwerkt. Het lijkt er echter op dat de Spice Girl die ontwerpster is geworden ervoor gekozen heeft om die te laten verwijderen. Opvallend, want het design was een eerbetoon aan haar man David die net hetzelfde liet tatoeëren.

Victoria Beckham had op haar rug een lange sliert tekst in het Hebreeuws staan, maar daar lijkt maar weinig meer van over te schieten. Dat werd duidelijk op een feestje in New York waar geld voor borstkankeronderzoek werd ingezameld en waar Victoria kwam opdagen in een jurk met een uitgesneden rug. Wie goed kijkt, ziet enkel nog de vage contouren van de letters. Dat betekent dat de ontwerpster haar tattoo laat verwijderen.

Nochtans stond er 'Ik ben mijn geliefde en mijn geliefde is van mij' en David heeft net dezelfde boodschap op zijn arm staan. Het lijkt symbolisch, maar naar verluidt heeft het niets te maken met huwelijksproblemen, maar wel met de verwoede pogingen van Victoria om voor eens en voor altijd iedereen ervan te overtuigen dat ze vandaag de dag een klassevolle modeontwerpster is. Het is trouwens niet de eerste keer dat ze een tattoo laat verwijderen, ook die op haar pols moest eraan geloven.