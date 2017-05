Een pumpje voor met Kendall & Kylie!

De zomer staat nu écht in zijn kinderschoenen. In de laatste rechte lijn naar de zomer maken we onszelf maar natuurlijk ook onze garderobe zomerklaar. In België heb je vaak dat de zomer maar heel eventjes duurt, dus opvallen in die periode is een must. Deze keer staat de pump centraal.

Niet de klassieke versie, maar de ietwat gedurfde versie die je outfit in mum van tijd kan pimpen. De pump is in de geschiedenis de meest populaire schoen! Wist je dat dames vroeger rode schoenen droegen om te laten zien dat ze van adel waren? En hoe hoger de hak hoe rijker de persoon was, is nog één van de voorbeelden die aantonen dat de pump al jaar en dag weet te scoren.

Met zwarte feestschoenen kun je weinig verkeerd doen. Integendeel, ze tillen elke outfit meteen naar een super classy niveau! Kies je voor klassiek met een opvallend detail? Of ga je helemaal voor een specifieke pump die effectief opvallend is door de metallic kleuren of de speelse details? Het kan deze zomer allemaal.

Voor ons is het telkens belangrijk dat je de schoen meermaals kan dragen. Niet alleen deze zomer, maar ook tijdens een leuk feestje of zelfs een pump die nog draagbaar is tijdens de feestdagen op het einde van dit jaar.

Kendall & Kylie Jenner, de bekende zusjes die je ongetwijfeld kent van op televisie of natuurlijk vanuit de roddelbladen, scoren hoge toppen met hun extravagante maar draagbare pumps. We zijn dan ook énorm trots dat ook zij vertegenwoordigd zijn op de website van cityfashion.

Enkele eyecatchers die deze zomer scoren? Makkelijk te beantwoorden! Neem bijvoorbeeld de pumps met de p van passie: durf jij deze XL hoge pumps aan? De knappe en gedurfde snake pumps zijn ook erg trendy momenteel. Daarnaast zijn er de glitter & glamour pumps: deze schoenen zijn onmisbaar op elk feestje. Dezelfde dosis glitter & glamour tref je trouwens ook aan in ons overzichtje hieronder: