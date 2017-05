Waasland-Beveren behoudt waterkansje op finale Play-off 2

Waasland-Beveren heeft zijn laatste kans op de finale van Play-off 2 met succes verdedigd. Op de Freethiel ging rechtstreekse concurrent Lierse voor de bijl: het werd 3-2.

Waasland-Beveren begon nochtans op de slechtst denkbare manier aan de wedstrijd, want na amper drie minuten had Zinho Gano met een owngoal Lierse al op een 0-1-voorsprong gebracht. De thuisploeg herstelde zich echter snel van die optater: via een penalty van Rudy Camacho kwam de 1-1 nog voor het kwartier al op het scorebord. Lierse werd nadien gevaarlijker, en Beveren-goalie Goblet moest een paar keer redding brengen. Ondanks de dreiging van Lierse was het toch Waasland-Beveren dat met een voorsprong de eerste helft afsloot: Jens Cools scoorde de 2-1 na een vrije trap van Maxim Nys.

Beveren wordt derde

Na de rust ging Lierse op zoek naar de gelijkmaker, die er halverwege de tweede helft via Dylan de Belder ook kwam: 2-2. Het was een score waarmee geen van beide teams opschoo in de strijd voor de finale van Play-off 2, en opnieuw was het Beveren dat gevaarlijker werd. Steeven Langil gaf Lierse in de zeventigste minuut uiteindelijk de doodsteek: het zou na zijn goal 3-2 blijven.

Waasland-Beveren springt door de zege over Lierse naar de derde plek. Met nog twee speeldagen te gaan volgt het op vier punten van leider STVV, Lierse volgt nu op zes punten van de Truienaars en is zo goed als uitgeschakeld voor het ticket naar de finale van Play-off 2.