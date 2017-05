Gesofisticeerde beveiliging of niet: dieven stelen peperdure kroon met 1.800 edelstenen uit museum

Een kroon ingelegd met 1.791 edelstenen is vrijdagnacht gestolen uit een museum voor religieuze kunsten in Lyon. Dat meldt het museum zaterdag. De waarde van het kleinood zou oplopen tot meer dan een miljoen euro.

Volgens het Musée d’Art Religieux de Fourvière was de kroon beveiligd met een gesofisticeerd veiligheidssysteem, maar dat mocht dus niet baten. Naast de kroon gingen de dieven er trouwens ook nog met een ring en een kelk van door.

Of ze er veel geld aan zullen verdienen, valt af te wachten. Het museum benadrukt dat “elke steen van de kroon” in de zomer van vorig jaar nog onderzocht én gecatalogeerd is door een onderzoeksteam van de Université Claude Bernard de Lyon I. “Die expertise maakt dus de opsporing mogelijk van elke steen.”

Het museum naast de basiliek Notre Dame de Fourvière in Lyon blijft voorlopig dicht voor verder onderzoek.