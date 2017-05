Fietssloten van Hema blijken eenvoudig te openen

BRUSSEL - Een slot van de winkelketen Hema in Nederland blijkt helemaal niet zo veilig als gedacht. Het Nederlandse consumentenprogramma Kassa heeft een test uitgevoerd waaruit blijkt dat de sloten vaak te openen zijn met sleutels van andere sloten van hetzelfde merk. Het zou gaan om het goedkoopste slot met ketting, laat woordvoerster Nathalie Kruger weten. En die werden ook in België verkocht, zegt ze zaterdag aan Belga.

Kassa nam met veertien sloten de proef op de som. Het gaat om de sloten die in schappen liggen als ‘ketting met slot’. Uit de test bleek dat een op de zes sloten kon worden geopend met de sleutels van een ander slot. Een slot was zelfs open te krijgen met de sleutels van de dertien andere sloten. Eén sleutel was goed om vijf sloten te openen.

De oer-Nederlandse winkelketen heeft in België en Luxemburg 100 winkels. Tot voor kort werd het slot in kwestie, het “goedkoopste slot met ketting ter waarde van zes euro” ook in België verkocht. Wie wil, kan dit slot terugbrengen naar de winkel, “met of zonder kasticket”, aldus nog Kruger.