Igor de Camargo landskampioen met APOEL Nicosia

In Cyprus is APOEL Nicosia voor de vijfde maal op rij kampioen. Na hun 1-3 zege van zaterdag bij stadsrivaal Omonia is de ploeg van onze landgenoot Igor de Camargo niet meer bij te benen.

APOEL ging zaterdag met 1-3 winnen bij stadsgenoot Omonia. Het heeft zo na 35 speeldagen 6 punten bonus op eerste achtervolger AEK Larnaca en is niet meer in te halen. Voor de club uit Nicosia is het al landstitel nummer 26, en al de vijfde op een rij. Igor de Camargo, ex-speler van onder meer Genk en Standard, viel in de 94e minuut in. Hij mocht dit seizoen 37 keer opdraven, vooral in de vorm van invalbeurten, en scoorde elf keer.