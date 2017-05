Geslaagd wederoptreden van Eline Berings in Lokeren

Atletiekclub Brabant Wallon heeft zaterdag zijn interclubtitel bij de vrouwen verlengd in Lokeren. In diezelfde wedstrijd liep Eline Berings voor het eerst in tweeënhalf jaar een 100 meter horden. Met 13.29 deed ze het meteen goed. In de tweede divisie won Nafi Thiam het kogelstoten met 14m03.

Meerdere atletiektoppers kwamen zaterdag in actie in de hoogste divisie van de interclub in Lokeren. Eline Berings (Racing Gent) vierde er haar wederoptreden na twee keer haar kruisband te hebben gescheurd. De zege was voor Anne Zagré (Excelsior Brussel) in 13.24, maar de dertigjarige Berings noteerde met 13.29 haar snelste seizoensopener ooit. De WK-limiet van 12.98 is wel nog een eind weg.

Axelle Dauwens (Meetjesland) verging het minder bij haar eerste wedstrijd van het seizoen. Ze bleef met 59.91 meer dan vier seconden boven haar persoonlijk record. Ze moest de zege aan Marlien De Jans (58.48, Deinze) laten. Cynthia Bolingo (Brabant Wallon), vorige zomer in Rio nog in actie op de 200 meter, liep in 53.58 naar de zege in de 400 meter. De nationale interclub ging naar Cercle Athlétisme Brabant Wallon. De club uit Nijvel haalde het voor Excelsior Brussel.

In het Franstalige gedeelte van de tweede divisie kwam olympisch kampioene Nafi Thiam in actie voor haar club RFCL. Ze won in Vorst het kogelstoten met 14m03. Haar persoonlijk record staat op 15m24.