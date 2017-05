Nadal klopt eindelijk zwart beest Djokovic en mag naar finale in zijn Madrid

Rafael Nadal (ATP 5) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het ATP Masters 1.000-toernooi in de Spaanse hoofdstad Madrid (gravel/5.439.350 euro).

In de halve finales haalde het vierde reekshoofd het in twee sets van de Serviër Novak Djokovic, de nummer twee van de wereld: 6-2 en 6-4 na 1 uur en 39 minuten.

Voor Nadal was het de eerste zege in drie jaar tegen Djokovic. In de finale van Roland Garros in 2014 was hij nog te sterk voor de Serviër, daarna volgden zeven nederlagen op rij waarin hij zelfs geen set kon winnen. Het was al de vijftigste keer dat beide spelers op het ATP-circuit tegenover mekaar stonden, de stand is 24-26 in het voordeel van Djokovic.

Dankzij de zege van zaterdag mag Nadal in Madrid voor de achtste keer naar de finale. Nadal is de laatste maanden in uitstekende doen en kegelde in de kwartfinales al onze landgenoot David Goffin (ATP 10) uit het toernooi. ‘Rafa’ won het Mutua Madrid Open ook al vier keer (in 2005, 2010, 2013 en 2014).

In de andere halve finale staat de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 9), vorig jaar nog halvefinalist op Roland Garros, tegenover de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 27).