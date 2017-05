VIDEO. Mijnwerker vindt toevallig 110 miljoen jaar oude fossiel van “viervoetige tank” in perfecte staat

Vanaf dit weekend is in een Canadees museum een van de best bewaarde fossielen van een dinosaurus te bekijken. Er was ruim 7.000 uur werk nodig om de ‘Nodosaurus’, die bekend staat als de ‘viervoetige tank’, klaar te stomen voor het grote publiek. “Nog nooit zoiets meegemaakt”, klinkt het bij wetenschappers van National Geographic.

De dino werd op 21 maart 2011 gevonden door Shawn Funk, een mijnwerker. De Canadees was aan het graven in de Millenium Mine, in het noorden van de provincie Alberta. Op een bepaald moment raakte hij iets vreemd in vergelijking met de aanpalende rots. Toen hij van dichtbij ging kijken, wist hij meteen dat hij een historische ontdekking had gedaan.

De fossiel werd richting het Royal Tyrrell Museum of Paleontology in Drumheller gestuurd, waar paleontologen zich als gekken stortten op wat later een Nodosaurus bleek te zijn. Dat was een dinosaurus met een gemiddelde lengte van vijf meter die tot 1.300 kilogram konden wegen. De dino liep over onze aarde tussen 110 en 112 miljoen jaar geleden, en was een planteneter. Om zich te beschermen had de Nodosaurus pieken van om en bij de 50 centimeter over heel zijn lichaam.

“Zoals de lotto winnen”

Het duurde meer dan zes jaar alvorens wetenschappers de volledige fossiel konden blootleggen. Die zat namelijk verscholen in ruim 1.000 kilogram steen en aarde. Deze Nodosaurus zou weggespoeld zijn door een overstroming in wat nu het westen van Canada is. Door dit ‘zeegraf’ bleven zijn overblijfselen echter uitstekend bewaard, waarvan nu dus het resultaat te zien is in het Royal Tyrrell Museum of Paleontology.

“Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt”, aldus Jakob Vinther van National Geographic. “Dit is zo uniek als de lotto winnen. “Hoe meer je ernaar kijkt, hoe meer je onder de indruk raakt”, zegt zijn collega Michael Greshko. “We hebben niet enkel een skelet maar een dinosaurus zoals die er effectief zou hebben uitgezien”, vult museummedewerker Caleb Brown aan.