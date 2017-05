FOTO. Fans Genkse beloften steunen coach Olivieri tijdens (gewonnen) bekerfinale

Foto: Facebook KRC Genk Official

Tijdens de bekerfinale van de U21-teams van KRC Genk en Anderlecht zaterdagnamiddag hebben de Limburgse fans hun coach een hart onder de riem gestoken. Domenico Olivieri raakte begin april zwaargewond bij een motorongeval. In de Luminus Arena toonden de supporters van de Genkse beloften met een spandoek dat ze hopen dat hun trainer snel weer kan plaatsnemen op de bank.

De Genkse beloften wonnen de finale. Christophe Jannsens bracht met een panenka blauw-wit op voorsprong in de 54e minuut. Tien minuten voor affluiten maakte Amuze er 1-1 van, maar Adriano Bertaccini zorgde er in de toegevoegde tijd voor dat de beker in Genk blijft.