Izagirre wint na dolle finale in Giro, Italianen blijven nog steeds achter zonder zege

Gorka Izagirre heeft de achtste etappe in de Giro gewonnen. Na 189 kilometer was de 29-jarige Spanjaard van Movistar de sterkste van vier vluchters in een dolle finale in Peschici. Giovanni Visconti strandde als tweede op enkele meters van de winnaar, waardoor de Italianen na acht dagen nog steeds zonder dagzege achterblijven... Hoewel het onderweg even spannend werd, blijft Bob Jungels (Quick-Step- nog een dag langer in het roze.

De 8e etappe in de Giro bracht het peloton in 189 kilometer van de Adriatische kustplaats Molfetta naar het pittoreske Peschici in de provincie Foggia. Op een heuvelend parcours met zoals dat dan heet “een uitdagende finale”.

Een rit die de Belgen moest liggen dus. Bovendien was er een strakke wind die meteen voor oorlog zorgde in het peloton. Twee landgenoten trokken ondanks een verschroeiende start ook in de aanval: als rasechte waaierspecialist was Iljo Keisse (Quick-Step) één van de architecten van de belissende waaier en met Jasper De Buyst (Lotto-Soudal) was ook een andere pistier mee. In totaal kregen we een kopgroep van dertien man, met ondermeer drie mannetjes van Bora-Hansgrohe. De namen van de dertien: Juul-Jensen, Ferrari, Albanese, Maestri, Didier, Barta, Sbaragli, Keisse, Howes, LL Sánchez, Pöstlberger, Muhlberger, De Buyst, Samoilau, Paterski en Kuznetsov.

Onder impuls van Gazprom en Wilier Triestina, die enigszins verrassend deze keer de vlucht hadden gemist, bleef de voorsprong echter beperkt tot een tweetal minuten. Aan de tussensprint kaapte Keisse in dienst van paarse trui Gaviria dure punten weg voor de neus van Pöstlberger.

Belgen moeten bergop lossen, eindelijk Italianen

Halfweg koers wachtte de Monte Sant’Angelo, een col van tweede categorie. 9,5 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,8%. Luis León Sánchez (Astana) peddelde fluks naar boven en het tempo lag te hoog voor de twee Belgen, die de vluchters moesten laten rijden. Zij werden voorin echter vervangen door Enrico Barbin en Nicola Boem, twee Bardiani-renners die na een straf koppeltijdritje in één ruk de sprong naar voren maakten.

Na die verschroeiende eerste 100 kilometer legde het peloton zich dan eindelijk neer bij de feiten. De voorsprong steeg tot over de vier minuten, waardoor Valerio Conti (UAE Team Emirates) virtueel de roze trui van Bob Jungels overnam. Met Giovanni Visconti (Bahrain-Merida) was voorin ook een Italiaan op papier één van de favorieten voor de dagzege.

Quick Step geeft het roze niet zomaar af

Quick-Step wilde het roze van Jungels vlak voor de etappe naar de mythische Blockhaus echter niet zomaar afgeven en voerde het tempo op in de achtervolging. Op de Coppa Santa Tecla (cat. 3) werd prompt de achterstand gehalveerd.

Visconti besefte het gevaar en trok vooraan door, waardoor er nog vijf leiders overbleven: de Italiaan kreeg met Luis Leon Sanchez, Valerio Conti, Gregor Mühlberger en Gorka Izagirre de vier sterksten mee waardoor de voorsprong weer wat opliep. Conti bleef dromen van het roze en sprokkelde aan de tussensprint kostbare seconden. Zo bleef het spannend op meerdere fronten: wie pakte de dagzege en wie pakte het roze?

Knotsgekke finale

Dan wachtte echter nog de uitdagende finale, die helemaal losbarstte op 13 kilometer van de streep. Via smalle en kronkelige wegen trokken ze naar een pittige slotklim.

Conti speelde in het begin van die finale meteen alles of niets voor de dagzege. Maar hij werd gecounterd door zijn metgezellen. We kregen een leuke strijd tussen twee Italianen en twee Spanjaarden maar ondanks een spervuur aan demarrages begonnen ze met z’n vieren aan de slotklim van 1,5 kilometer: gemiddeld 5,7% maar in het slot pieken tot 12% en enkele scherpe bochten. Met echter nog amper een halve minuut voorgift op de groep met favorieten...

In alle nervositeit miste Conti een bocht en de Italiaan viel zo vooraan letterlijk weg. Izagirre pakte meteen enkele meters en zou dat niet meer afgeven. Het is de grootste zege uit de carrière van de 29-jarige Spanjaard van Movistar, Gorka is overigens de oudere broer van Ion Izagirre. Visconti strandde als tweede op enkele meters, Sanchez werd derde.

Battaglin won twaalf seconden na de winnaar de sprint bergop van de favorieten, waar niemand tijd verloor. Jungels werd nog tiende en blijft dus in het roze.

Wie treedt morgen in de voetsporen van Merckx?

Morgen/zondag trekt het Giro-peloton de Abruzzen in voor een tweede aankomst bergop. Die ligt op de top van de gevreesde Blockhaus. Een mythische col, waar Eddy Merckx in 1967 zijn eerste grote zege bergop boekte. (Lees meer)

Uitslag:

1 Gorka Izagirre (Movistar) in 4:24:59

2 Giovanni Visconti (Bahrain) +4”

3 Luis León Sánchez (Astana) +10”

4 Enrico Battaglin (LottoNL) +12”

5 Michael Woods (Cannondale) z.t.

6 Thibaut Pinot (FDJ)

7 Vincenzo Nibali (Bahrain)

8 Adam Yates (Orica)

9 Steven Kruijswijk (LottoNL)

10 Bob Jungels (Quick-Step)