De Ronde van Californië: amper drie Belgen en relaxte Sagan die niét op de eindzege mikt

Brussel - In Sacramento wordt zondag de Ronde van Californië op gang geschoten. De Amerikaanse rittenkoers kreeg dit jaar het statuut van WorldTour en kan uitpakken met 12 WorldTour-teams en de aanwezigheid van wereldkampioen Peter Sagan, Alexander Kristoff, John Degenkolb en Marcel Kittel. Titelverdediger Julian Alaphilippe is er door een knieblessure wel niet bij.

Wat klassementsrenners betreft, is het deelnemersveld vrij beperkt deze editie, maar met Peter Sagan, goed voor een record van maar liefst 15 ritzeges in de Ronde van Californië, kan de organisatie wel uitpakken. De wereldkampioen pakte het eindklassement in 2015 en krijgt nu min of meer een gelijkaardig parcours voorgeschoteld. Toen had hij wel een gelukje met de weersomstandigheden, het klassement lijkt eerder weggelegd voor zijn ploegmaat Rafal Majka. De Pool mag dan in de tijdrit van 24 km niet te veel tijd verliezen.

Voorts wordt het ook uitkijken naar de prestaties van Brent Brookwalter, vorig jaar derde, Lawson Craddock, derde in 2015 of diens ploegmaat Andrew Talanksy die vierde werd in 2016. Ian Boswell of Samuel Sanchez lijken het eerder te moeten stellen met een plek op het podium of top vijf.

Sprintersgewijs wordt het bij afwezigheid van de zieke Mark Cavendish en de geblesseerde Nacer Bouhanni uitkijken naar Elia Viviani, Marcel Kittel, John Degenkolb en Alexander Kristoff.

Van Belgische zijde zijn er slechts drie deelnemers: Jonas Van Genechten (Cofidis), Floris De Tier (LottoNL-Jumbo) en Laurens De Vreese voor Astana.

Peter Sagan mikt niét op eindklassement

Peter Sagan won de Ronde van Californië in 2015, maar noemt zich nu geen favoriet voor de eindzege. “Ik won toen met een nodige portie geluk nadat een deel van een etappe werd ingekort omwille van het slechte weer”, zei hij daarover op een persconferentie in Sacramento. “Dit jaar zal het moeilijker worden.”

Sagan is al sinds vorige week zaterdag in Californië en verbleef in Lake Tahoe, op 1900 meter hoogte, om er samen met zijn broer Juraj en ploegmaat Michael Kolar te trainen. Na de Ronde van Californië reist hij door naar Utah om er verder aan zijn voorbereiding te werken richting Tour de France. Op Europese bodem rijdt hij vooraf eerst nog de Ronde van Zwitserland en daarna het nationaal kampioenschap. Maar eerst dus de Ronde van Californië

“Ik kom al jaren naar deze rittenkoers”, zegt hij. “Ik houd er van, koersen in Amerika is anders dan in Europa, het gaat er hier iets relaxter aan toe, er heerst hier een goede sfeer, het weer is goed en ik kan me hier zonder al te veel stress klaarstomen voor wat nog komt de rest van het seizoen.”

Over dat voorjaar wilde hij het overigens niet te veel meer hebben. “Dat ligt achter ons”, zei hij, “ik zet snel nieuwe doelen en ik heb enkele mooie wedstrijden gereden met winst in Kuurne-Brussel-Kuurne. Nu zijn we in Californië waar ik recordhouder ben en op zoek ga naar een ritzege. Dat is in de eerste plaats het doel. Met het klassement ben ik minder bezig, het lijkt me moeilijk, maar je weet nooit, we bekijken het dag per dag.”

Rittenschema:

Zondag 14 mei: Sacramento-Sacramento: 167 km

Maandag 15 mei: Modesto-San Jose: 144,5 km

Dinsdag 16 mei: Pismo Beach - Morro Bay: 192,5 km

Woensdag 17 mei: Santa Barbara - Santa Clarita: 159,5 km

Donderdag 18 mei: Ontario - Mount Baldy: 125,5 km

Vrijdag 19 mei: Big Bear Lake-Big Bear Lake: 24 km

Zaterdag 20 mei: Mountain High Ski Area - Pasadena: 125 km