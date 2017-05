Slecht voorteken? Dames van Anderlecht verliezen bekerfinale van AA Gent

De KAA Gent Ladies hebben de bekerfinale voor vrouwen gewonnen. In de finale werden de vrouwen van Anderlecht met 3-1 verslagen. Anderlecht sluit het seizoen zo af zonder prijs, want eerder won Standard al de titel. Voor AA Gent is het de eerste beker ooit.

De dames van Gent begonnen het best aan de partij. Nadat ze al enkele kansjes hadden ontwikkeld, was het Margaux Van Ackere die Gent op voorsprong bracht: 1-0. Het signaal voor de Gentse fans om een feestje te bouwen. Gent bleef tot aan de rust het sterkste team. Aan de stand verandere niks meer voor de rust, waardoor Gent met één doelpuntje verschil de kleedkamer mocht induiken.

Ook na de rust bleef Gent de betere ploeg, maar vlak voor het uur kwam vanuit het niets dan toch de gelijkmaker voor Anderlecht. Ella Van Kerkhoven mocht plots alleen naar het Gentse doel af, Evrard was kansloos: 1-1. Gent was helemaal niet van slag, want amper vijf minuten later stonden de Gentse vrouwen opnieuw op voorsprong via een kopbal van Missipo: 2-1. Een kwartiertje later maakte invalster Mariam Toloba Anderlecht helemaal af met de 3-1. Anderlecht probeerde nog en Jaques kon bijna de aansluitingstreffer maken, maar Gent kwam nadien niet meer in moeilijkheden. Zo mochten de KAA Gent Ladies de beker in de hoogte steken.

Voor Anderlecht is het niet de beste start aan een belangrijk weekend, want na de bekerfinale voor vrouwen staat het herenteam zondag voor de levensbelangrijke verplaatsing naar Club Brugge. Anderlecht kan daar mits winst voor de 34ste keer Belgisch landskampioen worden.