KRC Genk zoekt nieuwe raad van bestuur: een voorbeschouwing in 5 vragen

De verplaatsing naar Moeskroen is zondagavond voor KRC Genk de eerste van drie wedstrijden om des keizers baard. Pas op zaterdag 27 mei gaat het in de finale van play-off 2 weer om de knikkers. Daarom verleggen we de focus op deze plaats naar een belangrijkere ‘wedstrijd’, die dinsdag de volgende zes jaar van de club bepaalt. Want zo lang zal de nieuwe raad van bestuur het beleid bepalen. Een voorbeschouwing in vijf vragen.