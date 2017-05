Paus heeft twee herderskinderen heilig verklaard

Op bezoek in Portugal heeft paus Franciscus zaterdag twee herderskinderen uit Fatima heilig verklaard. Het betreft twee van de drie herderskinderen aan wie Maria honderd jaar geleden zou zijn verschenen.

Tijdens een openluchtmis in het bedevaartsoord Fatima, bijgewoond door honderdduizenden gelovigen, sprak de Argentijnse kerkleider in het Portugees de geijkte formule uit: “Wij verklaren de hoogzalige Francisco Marto en Jacinta Marto heilig. Wij schrijven hen in op de lijst van de heiligen, en verklaren dat zij als zodanig door allen in de kerk aanbeden zouden worden”.

Jongste kinderen ooit

De Maagd Maria, rond wie in de katholieke kerk twee dogma’s gelden, zou vanaf 13 mei 1917 tot zes keer toe en telkens op een dertiende van de maand, aan drie herderskinderen zijn verschenen. Toen 7 en 9 jaar oud hebben Francis Marto en zijn zus Jacinta nu de status van heiligen.

Het derde kind was hun nicht Lucia de Jesus dos Santos. Die werd non en overleed op 97-jarige leeftijd in 2005. Het proces voor haar heiligverklaring is nog aan de gang.

Francisco en Jacinta zijn de jongste kinderen die heilig verklaard worden hoewel ze geen martelaar zijn. Zij overleden slechts enkele jaren na de verschijningen, in 1919 en 1920. Hun zaligverklaring gebeurde in het jaar 2000.

