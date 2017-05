Dit kleurrijk dorpje wordt ongetwijfeld de hotspot waar alle reisbloggers naartoe trekken

Een tijdje geleden nog lieten toeristen het Indonesische dorpje Kampung Pelangi liever links liggen, maar daar brachten de bewoners zelf verandering in door het helemaal in alle kleuren van de regenboog te schilderen. Nu is het een van de meest Instagramwaardige locaties ter wereld.

Liefst 223 huizen in Kampung Pelangi werden in minstens drie kleuren geschilderd en ook de lokale bruggen en banken werden van een likje verf voorzien. Dat werd niet enkel gedaan om het leven van de bewoners op te fleuren als onderdeel van een sociaal project, maar ook om van het dorpje een toeristische trekpleister te maken.

Als we op Instagram mogen afgaan, lijkt het opzet alvast geslaagd te zijn. Meer en meer mensen trekken naar Kampung Pelangi om er uitgebreid foto's te nemen van het kleurrijke spektakel. Het is in elk geval de bedoeling dat uiteindelijk 390 huizen van een kleurtje of leuke tekening zullen krijgen.

