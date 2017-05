VIDEO. Brandweerman over dood 6 kinderen: “Vuur dat nooit dooft”

Vijftien jaar geleden kwamen bij een brand in Roermond (Nederlands-Limburg) zes kinderen van tussen de 4 en 12 jaar om het leven. Brandweerman Aschwin Verheijden was er die dag bij. Vijftien jaar later blikt hij in een emotionele video terug op de fatale brand.

Volgens Verheijden denken veel mensen dat de brandweermannen na een brand of ongeval terugkeren, zich douchen, een kop koffie drinken en er dan ‘klaar mee zijn’. “Dit geval is vijftien jaar geleden en ik ben er nog steeds niet klaar mee”, zo begint hij in de minidocumentaire ‘Het vuur dat nooit dooft’.

Begraafplaats

De video waarin Verheijden over de dag vertelt, is deels opgenomen op een begraafplaats. Niet de begraafplaats waar de zes kinderen liggen omdat de brandweerman een bezoek aan die plek emotioneel ook vijftien jaar na dato nog niet aan kan.

Hij vertelt in de video hoe hij in de slaapkamer kwam waar hij samen met een collega vier dode kinderen aantrof. “Die lagen in twee kamers, maar zijn in hun paniek bij elkaar gekropen en daar overleden.” De twee andere slachtoffertjes werden op andere plekken in het huis aangetroffen. “In de rook omgekomen.”

Hele film kwijt

“We hebben met de collega’s samen de kinderen geborgen en toen we daar mee klaar waren, was ik ook klaar. Daarna ben ik helemaal de film kwijt. Ik weet dat ik met een auto naar de kazerne gebracht ben, maar dat heb ik achteraf moeten horen. Maar dat heb ik zelf nooit meer helder gekregen.”

Verheijden kende een aantal van de slachtoffers ook goed. “Twee van hen had ik in de scoutinggroep. Daar was ik leider van.” De impact was kortom enorm. Op de vraag wat hij zou doen als hij nog een keer iets vergelijkbaars meemaakt, is zijn antwoord dan ook duidelijk. “Dat is dan de laatste dag bij de brandweer. Dan ben ik klaar. Daar hoef ik geen minuut over na te denken”, zegt de emotionele brandweerman.