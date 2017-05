Hasselaar Tim Bostoen naar finale ‘The Voice Kids’

Hasselt - Coach Sean Dhondt selecteerde vrijdagavond zijn twee finalisten in ‘The Voice Kids’. Naast Noralie Van Der Leene (14) uit Ledeberg verzekerde ook Tim Bostoen (14) uit Hasselt zich van een plekje in de finale op vrijdag 2 juni.

Tim haalde het in zijn battle eerst van Moira Meffe (14) uit Zonhoven en Jill Stevens (14) uit Bornem met het nummer ‘We Found Love’ van Rihanna en Calvin Harris. In de sing-off moest hij nogmaals zijn auditienummer ‘This Town’ van Niall Horan brengen. Omdat de Hasselaar met gitaar er elke keer zo goed in slaagt een verhaal te vertellen, mag hij van Sean naar de finale. Voor Romy Geraerts (12) uit Zolder eindigde het ‘The Voice Kids’-avontuur in de battles.

Volgende week kruipt het team van Laura Tesoro in de ring.