570 bezwaarschriften tegen permanente vergunning Pukkelpop

Hasselt -

Liefst 570 bezwaarschriften krijgt de stad Hasselt van buren die zich zorgen maken over de aanvraag van Pukkelpop voor een milieuvergunning. Die zou daarmee permanent worden, in plaats van de zes weken nu. “Pukkelpop is OK. De zes weken zijn we gewoon, maar dat uitbreiden naar bijvoorbeeld de hele zomer, is te veel van het goede”, zegt woordvoerder Guido Pipers namens de buren.