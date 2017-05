Bpost bezorgt zeventig doodsbrieven te laat

Lommel - Alex Vanhoof (51) uit Lommel ontdekte vrijdagvoormiddag dat de doodsbrieven van zijn overleden moeder Maria Vanvelthoven niemand hadden bereikt. De zowat zeventig brieven waren woensdagnamiddag nochtans afgeleverd in het postkantoor. “In allerijl hebben we dan iedereen zelf moeten verwittigen dat zaterdag de begroeting plaatsvindt, en maandag de crematie in besloten kring.” Bpost gaat na wat er is misgelopen: “Een eerste onderzoek wijst uit dat de vertraging gebeurde in het sorteercentrum van Antwerpen.”

“Moeder is dinsdag overleden. Woensdag hebben we contact opgenomen met de begrafenisondernemer. Die raadde ons aan om de begroeting op zaterdag te houden, en maandag dan de crematie in besloten kring. ...