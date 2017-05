Bankkaartdief slaat toe aan automaat, slachtoffer in uurtje 600 euro armer

Hasselt - De politie is op zoek naar twee mannen die zondag in de Katarinawijk in Hasselt een bankkaart van een 72-jarige man met een list wisten te bemachtigen en dan 600 euro afhaalden. Het slachtoffer dacht in eerste instantie dat de geldautomaat zijn kaart had ingeslikt. Toen hij drie kwartier later zijn rekening controleerde, bleek in een ander kantoor al geld te zijn afgehaald. De man liet de kaart meteen blokkeren.

Het slachtoffer stapte zondag rond 11 uur het bankkantoor binnen om wat geld af te halen. “Het geld kreeg ik. Maar de automaat gaf mijn kaart niet terug. Ik ging er vanuit dat die was ingeslikt. Een paar maanden geleden was dat al eens gebeurd. Echt verdacht vond ik het niet.” Tot de man thuis kwam en in zijn hoofd de film van de feiten nog eens overliep. “Een man stond vlak achter mij toen ik geld afhaalde. Die heeft mijn pincode waarschijnlijk gezien. Achteloos, dat besef ik nu ook wel. Het zal me ook niet meer overkomen. Ik ging een half uurtje later terug naar de bank met een tweede bankkaart en zag dat er al 600 euro was afgehaald. Meteen belde ik cardstop en de politie. De agenten vertelden mij dat die mannen met behulp van plakband of een ijzeren plaatje de bankkaart stelen. Het zijn echte professionals.”

Camera’s

Tegenwoordig zijn alle bankkantoren uitgerust met bewakingscamera’s. De verdachten staan dus ook op film. “De politie weet intussen ook waar en wanneer ze geld hebben afgehaald. Aan de hand van de beelden hopen ze de daders te identificeren.”

Bij Belfius kent men dit soort praktijken al erg lang. “Het afgelopen jaar kregen we een pak minder meldingen dan een paar jaar geleden. Toen was het echt een plaag. Nu hebben oplichters een andere route om geld te stelen: het internet. Toch kunnen mensen aan de bankautomaten best alert blijven, bij de minste twijfel de transactie annuleren en de bankkaart terugvragen. Zonder pincode kunnen de dieven niet aan het geld. Geef de cijfers dus niet in als er iemand te dicht in de buurt staat. En mocht je toch twijfelen en je kaart komt niet uit de automaat, bel cardstop. Dan ben je altijd veilig”, adviseert Ulrike Pommée, communicatieverantwoordelijke bij Belfius.

Mail

Intussen waarschuwt de politie van het kanton Borgloon voor oplichtingsmail die in omloop zijn. In de mail wordt gevraag een nieuwe bankkaart bij KBC aan te vragen. Als je doorklikt op de link, dien je je rekeningnummer en pincode in te voeren. Maar dat doe je dus best niet. Een bankinstelling zal nooit per e-mail deze gegevens opvragen. Als je twijfelt, neem je best sowieso contact op met je bank.