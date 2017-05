Gülenisten durven niets meer organiseren in het Witte Huis

Beringen -

Het grote witte huis in Beverlo waar de vzw Vuslat haar activiteiten organiseerde, staat te koop. Het ‘Beyaz Bina’ (wit huis in het Turks) was na de mislukte staatsgreep in Turkije het mikpunt van Erdogan-aanhangers omdat de meeste Vuslatleden sympathiseren met Gülen. Uit veiligheidsredenen zijn er sinds de zomer geen activiteiten meer georganiseerd. De eigenaars hebben nu beslist het gebouw te verkopen.