Houthalense ondernemers lanceren glasverkleinmachine

Houthalen-Helchteren / Zonhoven - Gedaan met bakken vol lege glazen flessen in horecazaken, en dat dankzij enkele ondernemers uit Houthalen-Helchteren. De glasverkleinmachine die Suwaco als eerste in België verdeelt, herleidt flesjes zonder statiegeld tot gruzelementen.

“Het gaat eigenlijk om een Ierse uitvinding”, vertellen zaakvoerder Tom Bielen en sales manager Ludovic Buelens van Suwaco. De twee hebben intussen een bedrijf geopend aan de Waerde in Zonhoven. “We hebben het toestel ontdekt op een beurs, en verdelen het nu als eerste in ons land. Het probleem is bij horecaondernemers wel bekend: niet zelden hebben ze stapels bakken vol lege flessen rond hun zaak staan. Wijn en veel populaire breezerdrankjes zitten nu eenmaal in flesjes zonder statiegeld. Die kunnen wel ingezameld worden voor recyclage, maar qua transport is dat natuurlijk heel onpraktisch. Eigenlijk vervoer je vooral lucht in plaats van te recycleren materiaal. Dat kan veel ecologischer en praktischer, vinden de Ierse bedenkers.”

Festivals

Het resultaat? De glasverkleinmachine. “Je stopt het flesje er in en het wordt meteen ‘gecrusht’. Er zijn ooit gelijkaardige toestellen op de markt geweest die het glas bijna samenpersten tot zand. Nadeel is dan dat recyclage niet meer mogelijk is. Met dit toestel kan het wel perfect: de stukjes zijn groot genoeg om opnieuw te verwerken. In een bak van 120 liter passen nu tot zeshonderd glazen flessen. Reken maar uit hoeveel plaats horecaondernemers daarmee besparen, en hoeveel transporten nu samengevoegd kunnen worden. Nog een voordeel: die vervelende insecten zoemen niet meer rond al die lege flesjes rond je zaak”, zeggen Bielen en Buelens. “De eerste toestellen hebben we al bij Limburgse horecaklanten staan, maar we verwachten dat ook festivals snel zullen volgen.”