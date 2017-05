Hamilton verovert polepositie GP van Spanje, Vandoorne voorlaatste

Lewis Hamilton heeft de polepositie voor de GP van Spanje veroverd. Stoffel Vandoorne kwalificeerde zich als negentiende op de laatste startrij.

De kwalificatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya ging onder een stralend zonnetje van start. De Spaanse fans vuurden Alonso hevig aan en dat inspireerde de Spanjaard tot een twaalfde tijd in Q1. Een schitterende tijd gezien de vele problemen die Alonso eerder dit weekend kende met zijn MCL32.

Voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne zat de kwalificatie er in Q1 al meteen op. Vandoorne geraakte niet verder dan de negentiende tijd en start morgen dus van op de laatste startrij.

Q1 complete, Fernando P12 and through to Q2, Stoffel P19 and unfortunately out of qualifying. #SpanishGP pic.twitter.com/dfYixONb5l — McLaren (@McLarenF1) May 13, 2017

Tijdens Q2 was het bijzonder close tussen Mercedes en Ferrari. Na de eerste runs was Hamilton de snelste met een voorsprong van slechts 0,085 seconde op Vettel in de Ferrari, die vervolgens gevolgd werd op 0,090 seconde door Bottas in de tweede Mercedes.

TOP THREE SO FAR, Q2



1 HAM 1:20.210 ??

2 VET +0.085 ??

3 BOT +0.090



Looks like it's game on in Barcelona ??#SpanishGP ????#Quali pic.twitter.com/vfQVMmlAAQ — Formula 1 (@F1) May 13, 2017

Fernando Alonso zorgde in Q2 dan weer voor een half mirakel door in zijn McLaren de tiende tijd te rijden en door te stoten naar Q3, dit tot dolle vreugde bij het thuispubliek.

Tijdens de eerste run in Q3 claimde Lewis Hamilton voorlopig de snelste tijd. De Brit was twee tienden sneller dan teamgenoot Valtteri Bottas en drie tienden sneller dan Raikkonen in de Ferrari. Vettel volgde op de vierde plaats. Alles dicht op elkaar dus dat beloofde spannend te worden voor de ultieme tweede run.

Hamilton slaagde er tijdens zijn tweede run niet meer in om zijn tijd te verbeteren maar Sebastian Vettel strandde met zijn tijd op de tweede plaats. Polepositie dus voor Hamilton met naast hem op de eerste startrij Vettel in de Ferrari. Alonso maakte het Spaanse thuispubliek knettergek door zich naar de zevende tijd te rijden.

1. L. Hamilton Mercedes 01:20.511 01:20.210 01:19.149 12

2. S. Vettel Ferrari 01:20.939 01:20.295 01:19.200 16

3. V. Bottas Mercedes 01:20.991 01:20.300 01:19.373 15

4. K. Raikkonen Ferrari 01:20.742 01:20.621 01:19.439 14

5. M. Verstappen Red Bull 01:21.430 01:20.722 01:19.706 12

6. D. Ricciardo Red Bull 01:21.704 01:20.855 01:20.175 12

7. F. Alonso McLaren 01:22.015 01:21.251 01:21.048 15

8. S. Perez Force India 01:21.998 01:21.239 01:21.070 14

9. F. Massa Williams 01:22.138 01:21.222 01:21.232 15

10. E. Ocon Force India 01:21.901 01:21.148 01:21.272 17



11. K. Magnussen Haas 01:21.945 01:21.329 13

12. C. Sainz Jr. Toro Rosso 01:21.941 01:21.371 12

13. N. Hulkenberg Renault 01:22.091 01:21.397 12

14. R. Grosjean Haas 01:21.822 01:21.517 13

15. P. Wehrlein Sauber 01:22.327 01:21.803 15



16. M. Ericsson Sauber 01:22.332 9

17. J. Palmer Renault 01:22.401 6

18. L. Stroll Williams 01:22.411 7

19. S. Vandoorne McLaren 01:22.532 9

20. D. Kvyat Toro Rosso 01:22.746 6

