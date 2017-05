Michelle Obama richt zich tot Donald Trump: “Wat scheelt er toch met u?”

Michelle Obama heeft het meest politieke statement gegeven sinds ze het Witte Huis verlaten heeft. “Er is niets goed aan dat onze kinderen rommel eten op school”, richtte ze tijdens een toespraak het woord tot Donald Trump. “Wat scheelt er toch met u?”

Tijdens haar periode als first lady van de Verenigde Staten voerde Michelle Obama een hevige strijd tegen overgewicht bij kinderen. Een van haar belangrijkste maatregelen daarvoor was het aanpakken van de maaltijden die ze op school voorgeschoteld krijgen. Een maatregel die al teruggedraaid is door de nieuwe president.

“We hebben nog zoveel werk te doen”, zei Obama tijdens een bijeenkomst van Partnership for a Healthier America in Washington. “Dat is zeker. Maar we moeten er ook zeker van zijn dat niemand ons terug in de tijd duwt. We moeten naar de motieven kijken om dat te doen. We moeten even stilstaan en denken: waarom wil u niet dat onze kinderen goed voedsel eten op school? Wat scheelt er toch met u?”

De uithaal, duidelijk aan het adres van Trump, werd op luid applaus onthaald. Obama toonde zich strijdvaardig, gepassioneerd en vurig. “Moeders, denk hier toch over na. Of je me nu leuk vindt of niet, denk erover na waarom iemand het goed vindt dat je kind rommel eet. Waarom zou je dat aanmoedigen? Waarom zou je erbij blijven zitten en dat aanvaarden?”

“Hier is het geheim”, vervolgde ze haar betoog. “Als iemand dat doet, geven ze geen moer om je kind. We moeten iedereen net vragen om in te zitten met onze kinderen. Zij zijn al wat we hebben. Daarom moeten we elke verkozene op deze planeet duidelijk maken dat er niet met onze kinderen gerommeld mag worden. Dat mag niet, doe het niet.”