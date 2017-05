Michy Batshuayi trapt Chelsea richting delirium en landstitel in Premier League

Dankzij een laat doelpunt van invaller Michy Batshuayi mag Chelsea de champagne laten knallen: het is de oververdiende kampioen in de Premier League. Chelsea zette een stug West Bromwich Albion opzij met 0-1, nadat Batshuayi van dichtbij een voorzet in doel trapte. Chelsea heeft 87 punten en kan niet meer ingehaald worden door eerste achtervolger Tottenham. Voor Chelsea is het de zesde landstitel in Engeland.

Chelsea trok naar West Brom met zeven punten voorsprong op Tottenham. Met nog negen punten te verdelen wisten Antonio Conte en zijn spelers dat de titel hen bijna niet meer kan ontglippen, maar toch stelde de Italiaan zijn sterkste team op. Dan wel zonder de geblesseerde Ngolo Kante, Fabregas nam zijn plaats in. Voor Michy Batshuayi was er geen basisplaats weggelegd, Thibaut Courtois en Eden Hazard stonden wel tussen de lijnen. Bij West Brom begon Nacer Chadli op de bank.

Het voetbal van West Brom en bij uitbreiding coach Tony Pulis drijft zowat alle Premier League-ploegen tot wanhoop. Verdedigen met man en macht en rekenen op een uitbraak van spits Salomon Rondon: daar wist zelfs Chelsea geen raad mee. The Blues kregen in de eerste helft weinig tot geen uitgespeelde kansen, Eden Hazard werd stevig geschaduwd en vooral stevig aangepakt. Na 45 minuten stond het nog 0-0, niet genoeg voor een titelfeestje.

West Brom krijgt kansen

In de tweede helft kwam er meer ruimte en waren er ook meer kansen. Voor Chelsea, maar ook voor West Brom, dat rekende op de counter. Thuisdoelman Fraser Forster had een goeie reflex in huis op een verrassend schot van Victor Moses, een schot van Cesc Fabregas ging maar net naast. Hazard forceerde bijna een own goal van Dawson, maar daarna kwam West Brom gevaarlijk opzetten.

Rondon had zelfs de winning goal aan de voet na een knappe actie vanop de eigen speelhelft. Hij zette David Luiz makkelijk in de wind en mocht alleen op Courtois af, maar viel daarna helemaal stil en knalde hoog over. Daarna had ook de ingevallen Nacer Chadli de 1-0 voor West Brom aan de voet, maar hij trapte naast de doelmond van zijn maatje Thibaut Courtois.

Batshuayi matchwinnaar

Conte greep in en haalde Eden Hazard en Pedro naar de kant. Willian en Michy Batshuayi waren hun vervangers, en dat bleek een gouden zet te zijn. Cahill trapte de bal helemaal verkeerd, Azpilicueta reageerde echter alert en bracht de bal opnieuw voor. En jawel hoor, daar stond Michy Batshuayi op de goeie plaats om de 0-1 voorbij Forster binnen te duwen. Chelsea ontplofte, enkele fans konden de spanning niet meer aan en bestormden het veld.

Chelsea speelde de match uit, al had Thibaut Courtois nog een goeie redding nodig om de 1-1 van Rondon uit zijn doel te houden. Courtois hield opnieuw de nul, de zestiende keer al dit seizoen. Geen enkele doelman doet beter in de Premier League. Na het laatste fluitsignaal mocht het feestje losbarsten: Chelsea is voor de zesde keer in zijn clubgeschiedenis kampioen. Dankzij Michy Batshuayi, Eden Hazard en een foutloze Thibaut Courtois.

23 - Chelsea scored with their 23rd shot of the match against West Brom. Relief. — OptaJoe (@OptaJoe) May 12, 2017

Just 4 managers have won the Premier League in their first season.



Antonio Conte

Carlo Ancelotti

Jose Mourinho

Manuel Pellegrini pic.twitter.com/k7go6TYMHW — Squawka Football (@Squawka) May 12, 2017

De beslissende wissel: Batshuayi valt in. Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Foto: REUTERS