Standard klopt leider Mechelen, STVV kan gouden zaak doen in Union

Standard heeft KV Mechelen verdiend opzij gezet met een 2-0 overwinning. De Rouches leken wel herboren en scoorden in elke helft éénmaal via Luchkevych en Andrade. KV Mechelen baalt door deze zege, Malinwa laat zo de leidersplaats liggen in Play-off 2A. STVV kan alleen aan de leiding gaan als het zaterdag wint bij Union.

Standard deed het tegen KV Mechelen zonder heel wat basisspelers. Door de afwezigheid van Belfodil, Raman, Dossevi, Ndongala en de geschorste Orlando Sa kregen spelers als Ryan Mmaee en Renaud Emond nog eens hun kans. KV Mechelen rekende op Nicolas Verdier in de spits, Tim Matthys, Laurens Paulussen en Nils Schouterden zaten op de bank.

Sterk Standard

Na een rustige openingsfase nam Standard de wedstrijd goed in handen. Coosemans moest aan de bak na een gevaarlijke voorzet van Mmaee, Emond kopte een wenkende kans over het Mechelse doel. KV Mechelen zette daar weinig tegenover in het openingskwartier, al had Claes een grote kans aan de voet. De middenvelder kreeg de bal echter niet onder controle en zag zo de kans door de neus geboord.

Net voor het halfuur schakelde Standard een versnelling hoger. Andrade bracht de bal voor, Luchkevych reageerde veel alerter dan de KVM-verdediging en duwde aan de tweede paal de verdiende 1-0 binnen. Standard had nog wat kansen om voor de rust de wedstrijd helemaal te beslissen. Luchkevych en Emond kregen de bal niet voorbij Colin Coosemans, Alexander Scholz kopte net naast. Mechelen leefde nog halfweg, maar kon opgelucht ademhalen dat het maar 1-0 stond.

Foto: BELGA

Geen één zonder twee

Ook in de tweede helft was Standard de betere ploeg. Verdier moest al na één minuut de bal van de lijn halen, even later trapte Renaud Emond de bal gekruist tegen de binnenkant van de paal. Een tweede Luikse doelpunt kon niet uitblijven, na dertien minuten in de tweede helft was het zover. De Mechelse verdediging blokte nog tweemaal een schot goed af, maar bij de derde poging moesten ze zich gewonnen geven: Andrade knalde staalhard van aan de rand van de zestien binnen: 2-0.

Dat was meteen ook de eindstand. KV Mechelen kwam enkel nog dicht bij de aansluitingstreffer, maar Uros Vitas kopte tegen de bovenkant van de lat. Standard speelde de wedstrijd eenvoudig uit en boekte zo een tweede overwinning in deze Play-off 2, de Rouches blijven wel op de laatste plaats. KV Mechelen blijft gedeeld eerste, maar STVV kan zaterdag een kloofje van drie punten slaan mits winst bij Union.

Foto: Photo News

Foto: BELGA

Foto: BELGA