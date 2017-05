Ritwinnaar Ewan: “Beschouw mezelf niet als de beste sprinter in het peloton”

“Ik ben met veel verwachtingen naar deze Giro gekomen, maar de eerste week was teleurstellend”, reageerde de 22-jarige Australiër Caleb Ewan (Orica-Scott) vrijdag na zijn ritzege. “Vandaag zat ik op drie kilometer van de aankomst te ver, maar we hebben niet gepanikeerd en mijn teammaats hebben in een technische slotfase perfect werk geleverd. Er is geen betere manier om hen te bedanken dan door te winnen.”

“Dit is mijn tweede zege in een grote ronde (in 2014 won hij een rit in de Vuelta) en samen met de Cyclassics in Hamburg (2016) één van mijn mooiste overwinningen. Zoals alle renners droom ik van de Ronde van Frankrijk. Ik hoop daar ooit te mogen starten.”

“Ik beschouw mezelf niet als de beste sprinter in het peloton. Ik heb hier hard voor moeten werken. De positie die ik op de fiets aanneem, is niet natuurlijk, die heb ik aangeleerd. Op aerodynamisch vlak haal ik er voordeel uit. Omdat ik relatief korte benen heb en een lang bovenlijf, heb ik immers een laag zwaartepunt.”

“Fout gemaakt”

“We hebben in de finale een fout gemaakt”, verklaarde Fernando Gaviria (Quick-Step) zijn tweede plaats. “De benen waren nochtans goed. Maar Ewan was ook sterk en heeft verdiend gewonnen. Ik wil hem en zijn team feliciteren. De winnaar heeft altijd gelijk.”

Rozetruidrager Bob Jungels (Quick-Step) beleefde “een goede dag”. “Alleen die technische finale was wat stresserend. Voor ons team is het geen teleurstelling dat Gaviria vandaag niet gewonnen heeft. Hij heeft een uitstekende sprint gereden, maar Ewan is heel snel. Ik wil de roze trui zo lang mogelijk dragen, maar Geraint Thomas staat op slechts zes seconden. Als er een breuk in het peloton komt, kan ik hem zo kwijt zijn.” .