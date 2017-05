Van de cité naar de ring: “De hele bokswereld heeft mij onderschat”

Genk -

Voor het eerst in meer dan veertig jaar heeft een Belg zich tot Europees bokskampioen bij de lichtgewichten kunnen kronen. Genkenaar Francesco Patera (24), afkomstig uit de cité van Waterschei, sloeg vorige zaterdag de hele bokswereld met verstomming door in Finland het nummer drie van de wereld te verslaan. “Maar de basis van mijn titel heb ik hier in Genk, in de living van mijn ouderlijk huis gelegd”, vertelt de kersverse kampioen. “Urenlang heb ik er samen met m’n broer getraind. Dat ik vandaag een Europese titel heb binnengehaald, is dankzij mijn familie. Zij zijn altijd in mij blijven geloven.”