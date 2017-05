Ahmet Koç en Abou Jahjah: “We hoeven het niet eens te zijn”

Hasselt - Ahmet Koç (ex-sp.a’er en provincieraadslid) heeft niet naar Dyab Abou Jahjah (ex-AEL) gebeld. En Jahjah ook niet naar Koç. Ze hadden alle twee een idee voor een migrantenpartij-die-er-geen is. Koç wilde het liefst in heel Vlaanderen, Jahjah zei eerst dat Brussel al genoeg is. Maar kijk, nu gaan ze toch samen. Ze starten bij de gemeenteraadsverkiezingen en als die goed lukken, willen ze ook naar het Vlaams parlement. Ze geloven in hun eigen kunnen. Koç: “Ik had meer stemmen dan Meryame Kitir (sp.a)”. Jahjah: “En ik meer dan Nahima Lanjri (CD&V)”.

Jahjah is voor ons op de afspraak. Hij is altijd te vroeg en Koç is zoals wel vaker te laat. Ze dragen alle twee een baard, ze zijn alle twee moslim. Al noemt Jahjah zich een ‘cultuurmoslim’, ...