“Lobbyisten hollen onze democratie uit”

Leuven - De macht van lobbyisten in ons land valt niet te overschatten. Journalist Dominique Soenens (ex-De Morgen) dompelde zich acht maanden lang onder in de duistere achterkamers van de Belgische politiek. Het relaas is een schrijnende aaneenschakeling van op het eerste gezicht democratische beslissingen die achter de schermen gestuurd werden door de farma-, energie- en defensiesector. “De groeiende invloed van lobbyisten holt onze democratie uit.”

Het station van Leuven, donderdagvoormiddag. We schudden de hand van Dominique Soenens en zoeken een plaatsje in een van de tavernes tegenover het station. “Ook dit is wat lobbyisten nog altijd ...