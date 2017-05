“Dat gevoel van steeds maar moeten, zou ik uit mijn leven willen bannen”

Een deugddoend dutje op de zetel, dat willen we Laurent ‘Guga Baul’ Bailleul (31) graag toewensen. De meesterimitator is dezer dagen druk in de weer met een huis te verbouwen, een drukbezet gezinsleven te bestieren met vriendin Tine Embrechts (41) én het achterna hollen van hun bijna tweejarig zoontje Gaston. Toch wil de perfectionist in hem nog niet op de pauzeknop duwen. “Als ik even pauze neem, begint het al snel door mijn hoofd te spoken: ‘Dju, nu zit ik hier op mijn lui gat’”,aldus Baul. “Een mens wil toch iets wezenlijks toevoegen aan het leven?”