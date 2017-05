Indiase filmmaker start met filmvoorstellingen voor Belgische sikhs

Sint-Truiden - Cinema Cameo in Sint-Truiden haalt dit weekend voor het eerst Bollywood naar de fruitstreek. Met zes vertoningen van ‘Lahoriye’ hoopt initiatiefnemer Akashdeep Singh Batth (25) niet alleen sikhs uit het hele land maar ook Vlaamse filmliefhebbers naar de bioscoop te lokken. Intussen werkt hij al aan een nieuw project: “Ik wil een Vlaams-Indiase Bollywoodprent draaien met onder meer Sint-Truiden als decor.”

“Love is the reason”, zegt de jonge Indiër Akashdeep Singh Batth als je hem vraagt hoe hij in Sint-Truiden verzeild is geraakt. “Ik heb mijn vrouw Pritty Kaur leren kennen via Facebook. ...