“De aarde bewoog bij eerste openhartoperatie in Limburg”

Hasselt -

“De eerste jaren was ik dag en nacht van dienst. Er was niemand anders. Op een dag zat zelfs mijn vrouw met ons zoontje met veertig graden koorts in de wachtzaal. Ik zou hem thuis komen onderzoeken, had ik gezegd toen ze ongerust belde. Maar toen was er plots een patiënt... Mijn zoon sliep al toen ik thuiskwam, ’s nachts moest ik opnieuw naar het ziekenhuis voor een dringende operatie. En daarna was ik rechtstreeks aan mijn spreekuur begonnen. Zó groot voelde ik me nog toen ik hen zag… Maar deze afdeling voelt ook als mijn kind”, zegt cardiologisch chirurg Urbain Mees (62). Een hart hadden ze nog nooit geopereerd in Limburg toen Mees hier 25 jaar geleden arriveerde. Vandaag is Jessa een van de trendsetters in hartchirurgie, met zo’n 600 ingrepen per jaar.