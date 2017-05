Egg-Challenge om progeriapatiënten Michiel en Amber te steunen

Diepenbeek -

Er is nog altijd te weinig geweten over de ziekte progeria. De verouderingsziekte is zeer zeldzaam, wereldwijd zijn er zo’n 150 kinderen die eraan lijden. Diepenbekenaar Michiel Vandeweert en zijn zus Amber zijn in België uitgegroeid tot de gezichten van de ziekte. Omdat de behandeling en de medicijnen duur zijn, wordt jaarlijks een grote benefiet onder de naam ‘De Kip en het Ei’ georganiseerd om geld in te zamelen. Dit jaar is het de tiende editie. En dat wordt op een heel bijzonder manier aangekondigd.