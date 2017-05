Maaseik -

Een oudere man raakte deze namiddag ernstig gewond bij een ongeval in de Ophovenstraat in Neeroeteren (Maaseik). De man uit de gemeente wilde met zijn fiets de weg oversteken toen hij door een automobilist gegrepen werd. De hulpdiensten, waaronder een mug-arts, kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer met spoed over naar het ziekenhuis