Mayeur: “Erdogan moet zich niet moeien met Brussel, ik moei me ook niet met zijn politiek”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan schiet met scherp op de Brusselse burgemeester Yvan Mayeur (PS) omdat die een pro-Erdogan-bijeenkomst in Brussel heeft geweigerd. “Hij mag eens nadenken hoe hij de straten van Brussel schoon houdt”, zegt de Turkse president in een interview bij een Turkse tv-zender. Daarmee verwijst hij naar het terrorisme. Mayeur zelf is niet onder de indruk. “Ik moei mij niet met internationale politiek, dan moet Erdogan zich ook niet bezighouden met Brussel”, vertelt hij aan onze redactie.

Op 25 mei woont Turks president Recep Tayyip Erdogan in Brussel een NAVO-top bij. Maar veiligheidsdiensten schatten in dat Erdogan 12 tot 24 uur eerder zou landen dan initieel aangekondigd. Ze zetten zich schrap voor een bijeenkomst in Brussel met de president en de Belgisch-Turkse gemeenschap. Die is Erdogan grotendeels goedgezind, dat hebben we gezien bij het laatste Turkse referendum. Als zo’n meeting doorgaat, zou Erdogan daarin mogelijk campagne willen voeren voor de Turkse herinvoering van de doodstraf, weet Bruzz.

Foto: AP

De stad Brussel bevestigt dat het op de hoogte is van de mogelijkheid van zo’n bijeenkomst en dat ze zich er zelfs actief op voorbereidt. Om het tegen te houden dan, want voor burgemeester Yvan Mayeur (PS) kan er geen sprake zijn van een dergelijke meeting.

“Wij laten geen samenkomst op Brussels grondgebied toe op initiatief van meneer Erdogan”, zegt burgemeester Yvan Mayeur (PS). “Zoiets is gewoon onmogelijk.”

Foto: BELGA

Mayeur vreest vooral een probleem met de veiligheidsdiensten omdat die hun handen al vol zullen hebben met het bezoek van Amerikaans president Trump aan ons land. Daarvoor worden 2.000 politiemensen gemobiliseerd.

De woorden van Mayeur zijn in Ankara alvast ingeslagen als een bom. Erdogan haalde vrijdag hard uit in een tv-interview. Hij vindt dat de burgemeester niks te zeggen heeft over zijn aanwezigheid in de stad eind mei.

“Die man is geen NAVO-vertegenwoordiger. Ik ga niet op bezoek naar het gemeentehuis van Brussel of naar Belgische regeringsleden in Brussel. Ik ga naar de NAVO-top.”

Bolwerk van terrorisme

Erdogan verwijst vervolgens naar de reputatie van Brussel als bolwerk van terrorisme en sneert naar Mayeur. “Hij mag eens nadenken over hoe hij de straten van zijn stad schoon kan houden.”

Mayeur is niet onder de indruk van die uitspraak. “We zijn daarmee bezig. Ik hou mij niet bezig met internationale politiek, dan moet Erdogan zich ook niet moeien met Brussel”, zegt hij aan onze redactie.

Incidenten

Bij een vorig bezoek aan ons land, twee jaar geleden, zijn twee vechtpartijen ontstaan in Brussel tussen de bodyguards van het Turkse staatshoofd en de Belgische veiligheidsdiensten.

Het eerste incident vond plaats op het Stefaniaplein in Brussel. Daar was een menigte van zowat 3.000 mensen verzameld om de Turkse president Recep Tayyip Erdogan te zien bij zijn aankomst aan het hotel. Het kwam tot een ‘gespierde woordenwisseling’ tussen de Turkse veiligheidsdiensten en de veiligheidsmensen van de Brusselse politie en de Staatsveiligheid.

Bij een tweede incident kreeg een lid van de Staatsveiligheid een elleboogstoot van een Turkse bodyguard.