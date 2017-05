Ziekenhuizen wereldwijd doelwit van cybercriminelen, België niet getroffen

Brussel - De cyberaanval op de Britse Nationale Gezondheidsdienst NHS (National Health Service) is geen alleenstaand geval. Volgens de Britse premier Theresa May maakt hij deel uit van een internationale aanval. “Een aantal landen en organisaties zijn getroffen”, zei ze vrijdagavond. De Belgische federale politie heeft geen weet van enige computerproblemen in België.

Het gaat onder meer om ziekenhuizen en gezondheidsdiensten in de VS, Nederland, Spanje, Rusland en Italië. Volgens de BBC liggen de computersystemen en telefoonlijnen in die ziekenhuizen volledig plat en moeten dokters opnieuw werken met pen en papier.

Ook de Britse Nationale Gezondheidsdienst NHS is getroffen en bevestigt het nieuws. Ze zou aan een oplossing aan het werken zijn. Volgens de NHS bleven de meeste diensten open, maar moesten sommige dokters wel afspraken met patiënten annuleren. Om een overrompeling te vermijden, vraagt de NHS Britten wel om enkel in geval van hoge nood naar de getroffen ziekenhuizen te komen.

Vermoedelijk gaat het om het virus ‘Wanna Decryptor’, dat gebruikt maak van ransomware. Dat is een relatief nieuw fenomeen waarbij cybercriminelen data van gebruikers stelen en die enkel vrijgeven in ruil voor virtueel geld. Volgens enkele artsen van getroffen ziekenhuizen zijn hun computers geblokkeerd, en verschijnt op het scherm de melding dat het toestel pas weer bruikbaar is als er 300 dollar in bitcoins wordt betaald.

De gezondheidsdienst benadrukt dat de privacy van patiënten niet in het gedrang kwam. “Er zijn op dit moment geen aanwijzingen om te vermoeden dat de hackers toegang hebben gekregen tot patiëntengegevens”, klinkt het in een persbericht. De IT-dienst van de NHS kon een verdere escalatie naar eigen zeggen vermijden door het systeem meteen na de blokkering af te sluiten.

Volgens de federale politie en de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is ons land niet getroffen door de cyberaanvallen.