Nederlandse frituur lanceert pakje friet met chocoladesaus

Ijsjes, pannenkoeken en wafels met chocoladesaus erover zijn niet nieuw, maar wat dacht je van een pakje frieten met vloeibare chocolade erover? Die combinatie kan je voortaan zelf proeven bij de Frietboutique in Rotterdam.

Bestel je in de frituur een Hands Off My Chocolate Friet, dan krijg je een pakje frieten dat overgoten is met saus van het gelijknamige Belgische chocolademerk. Volgens de bedenkers geeft de combinatie van zout en zoet een interessante smaak die je momenteel nergens anders in Europa kunt proeven.



Een bericht gedeeld door Frietboutiquerotterdam (@frietboutiquerotterdam) op 8 Mei 2017 om 3:47 PDT

Wie het resultaat van de verrassende food pairing zelf wil beoordelen: het gerecht staat nog tot en met 8 juni op het menu. Toevallig in Amsterdam? In de Frietboutique in het zuiden van de Nederlandse hoofdstad kun je de saus ook bestellen.

Het idee om frieten te serveren met chocolade erover is niet nieuw. Eerder was de gewaagde combo al te proeven in Japan en het Nederlandse Roermond.