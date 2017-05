Tops en flops: de verkleedparade van het Songfestival

Natuurlijk gaat het om het liedje, maar toch: Eurovisie zou maar half zo leuk zijn zonder de acts en de podiumoutfits. Dit vindt stylist Jody Van Geert van de meest opvallende oufits uit de halve finales die we opnieuw in de finale zullen zien.

Blanche - België

Foto: AP

“Van een witte doorkijkjurk zonder decolleté, lange mouwen en een hoge taille naar een zwarte jurk zonder mouwen, een lage taille en een diep decolleté, ik blijf het een rare wissel vinden”, zegt Jody. “Hoewel het model en de kleur haar flatteren, vind ik het een blauwdruk van wat het zou kunnen zijn: Blanche is een jong meisje, de jurk zou meer pit mogen hebben. Het is jammer dat België als modeland zo’n jurk stuurt: Ann Demeulemeester bijvoorbeeld, heeft zwarte jurken die veel mooier uitgewerkt zijn. Haar nummer is wél heel goed, dus als Blanche wint, is het meteen bewezen dat de kwaliteit van het liedje echt primeert. “

OG3NE - Nederland

Foto: AFP

“Hun outfits zijn helemaal niet slecht, maar ik begrijp niet dat twee zangeressen hun benen tonen terwijl de andere - met de mooiste benen- een catsuit draagt. Daardoor lijkt ze in een zwart gat te vallen. Wat ik ook fout vind, zijn de decolletés met huidkleurige nylon boven. Dat werkt op een podium, maar op televisie zie je dat. Het songfestival wordt toch vooral op televisie bekeken, dan moet je voor een echt decolleté gaan.”

Jacques Houdek - Kroatië

Foto: Photo News

“De stylist verdient een pluim: de zanger is iemand die niet de doorsnee maten heeft, maar toch is dit een hele leuke styling. De act houdt steek en de man heeft een hele goede stem: dit plaatje klopt gewoon.”

Ilinca ft Alex Florea - Roemenië

Foto: EPA

“Haar jurk doet wat denken aan de jaren negentig, het had de jurk van één van de danseressen uit het Swingpaleis kunnen zijn. Maar het is leuk, er zit ambiance in. Rood en zwart, dat werkt altijd.”

Naviband - Wit Rusland

Foto: Photo News

“Kort: dit is echt de Titanic die aan het zinken is”

Salvador Sobral - Portugal

Foto: REUTERS

“Een heel goed nummer, maar eigenlijk mag je de jongen er niet bij zien: als je zijn haar en hoofd ziet, heeft het iets van een Disney-musical. Zijn zwart kostuum is wat het is, veel kan je daar niet over zeggen”.

Demy- Griekenland

Foto: AP

“Haar jurk is prachtig. het enige wat ik mis, is dat ze af en toe eens een been vooruitsteekt. Hier zit ik bijna te wachten op de kniezwengel van Kate Ryan.”

Anja Nissen - Denemarken

Foto: Photo News

“Het is een mooie jurk, maar ik mis hier stenen. En een goeie brushing, want haar haar ligt er maar plat bij.”

Dihaj - Azerbeidzjan

Foto: AP

Het springt er uit omdat het helemaal iets anders is dan wat we gewoon zijn: het is eerder hipster dan een klassieke podiumoutfit. Maar ze pakken het wel op een toffe manier aan en hun act springt er ook uit. Ik vind het fijn dat ze iets atypisch durven doen. Australië doet het ook trouwens, een jonge gast met lang haar en een iets te korte broek: het werkt wel”

Artsvik - Armenië

Foto: REUTERS

“Heel leuk dat ze voor een broekpak gekozen hebben, een uitgewerkt bovenstuk en een ingewikkeld kapsel. Ik vind het een heel mooi geheel”.

Robin Bengtsson - Zweden

Foto: EPA

Hoewel sommigen opmerkten dat de broek van de Zweedse zanger wel erg strak zat, ziet Jody daar geen problemen. “De jongens zitten inderdaad strak in het pak, maar het is sowieso een erg gay festival, dus ik denk niet dat die er zich aan storen. Ik vind het wel mooi, hun kostuums”.