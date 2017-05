Pasar Lanaken bezoekt Amsterdam

Lanaken - De vrijetijdsbeweging Pasar Lanaken hebben een vierdaags bezoek aan Amsterdam gebracht.

47 leden van Pasar Lanaken hebben van 7 mei tot en met 10 mei Amsterdam en omstreken bezocht. "De eerste dag begonnen we met een rondvaart over de Amsterdamse grachten. Daarna was er een wandeling door het historische centrum met onder meer China Town; Walletjes, De Dam, Anne Frankhuis en de Jordaan, klinkt het.

"Dag twee bezochten we het Stoomgemaal Cruquius dat het Haarlemmermeer heeft drooggemalen en ’s middags bezochten we het liefelijke Haarlem, De meest Vlaamse stad van Nederland. Op dinsdag gingen we terug naar Amsterdam en bezochten het Leidse Plein, het Vondel park en de PC Hoofdstraat om te eindigen op het Rembrandtplein. Woensdagmorgen hebben we de Batavia, een van de beroemde en beruchte 17° VOC Schepen bezocht en ’s middags hebben we in Luttelgeest de grootste Orchideeënkwekerij met haar groot orchideeën oerwoud bezocht."