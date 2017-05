Vier medailles voor Brasa Limburg

Heusden-Zolder - Brasa Limburg uit Heusden-Zolder zakte onlangs met een kleine delegatie vechters en supporters naar Meeuwen-Gruitrode af waar 220 deelnemers verzamelden voor de Belgian Nationals Brazilian Jiu Jitsu.

Bart Schraepen heeft in de klasse tot 70kg drie gevechten gewonnen, enkel de finale verloor hij. Een mooie zilveren medaille als resultaat dus. Hierna waagde Bart zich tussen de reuzen in de open gewichtsklasse waar hij opnieuw drie zware gevechten won. Daarna verloor hij de halve finale. Een schitterend resultaat voor een van de lichtste personen in de klasse, een bronzen cup voor het harde werk.

Lorenzo Blasiotti won in de klasse tot 88.3kg ook drie gevechten gewonnen. In de halve finale moest hij het onderspit delven, het bleef dus bij een mooie bronzen medaille.

Rik Broux won alles in de klasse tot 94kg alles. In drie mooie gevechten ging het naar een schitterende gouden medaille. Natuurlijk zat zijn signature D'Arce Choke tussen de overwinningen.

Bij Braziliaans Jiu Jitsu mag er niet gestoten en getrapt worden. Het doel is de tegenstander naar de grond werken met een worp of takedown, op de grond onder controle te houden en hem tot opgave te dwingen door een klem of verwurging.