“Maak je geen zorgen, je borsten zijn te klein voor kanker”, zeiden de artsen. Even later moest ze vechten tegen uitgezaaide tumor

Omdat Lorena De La Peña een knobbeltje had, was ze naar de artsen gegaan in Mexico City. Die wuifden haar klachten weg als “paranoia”, zo beweert de jonge vrouw. “Maak je geen zorgen, je borsten zijn te klein voor kanker”, zou een dokter hebben gezegd. Nu vertelt ze hoe ze nadien een jaar lang moest vechten tegen een agressieve tumor.

Lorena’s mama had ook borstkanker gehad, toen ze 60 was. Sindsdien was Lorena heel aandachtig en controleerde ze regelmatig of ook bij haar nog alles in orde was. Toen ze een knobbeltje voelde, ging ze dan ook voor alle zekerheid naar de dokter, om er zeker van te kunnen zijn dat ze helemaal gezond zou zijn.

Paranoia en te klein

De dokters stuurde de 27-jarige Lorena naar huis met de boodschap dat ze op haar twee oren kon slapen. Het knobbeltje ter grote van een erwt in haar borst zou niets betekenen, want borstkanker zou voorkomen bij mensen met een grotere boezem, zouden de dokters gezegd hebben volgens Lorena. “Je bent nog jong, maak je geen zorgen, het is gewoon een cyste”, zouden ze geantwoord hebben. “Ik was gerustgesteld, want ik vertrouwde de diagnose van mijn dokter toen”, zei Lorena.

Tegen beter weten in ging de jonge vrouw naar huis. Maar het knobbeltje ging niet weg. Ook niet na de veertig dagen van medicatie, die de dokter had voorgeschreven. Nog twee keer ging ze terug. Maar steeds kreeg ze te horen dat “ze perfect gezond was” en werd ze zonder al te veel onderzoek naar huis gestuurd.

Agressieve tumor

Pas twee jaar later kon ze de moed bijeen schrapen om opnieuw naar de dokter te gaan, aangezien ze zich steeds slechter en slechter begon te voelen. En toen was het te laat, de twintiger had een agressieve tumor in een vergevorderd stadium. Ondertussen had de knobbel een diameter van vijf centimeter.

Het ging van kwaad naar erger met Lorena, want het bleek dat haar kanker al was uitgezaaid. “Ik wist niet hoe ik dit aan mijn omgeving moest vertellen. Iedereen was gerustgesteld; ik zou geen kanker krijgen en daar was het plots. Ik voelde me een echte idioot.” Haar familie en vrienden waren in schok.

Lorena moest intensieve chemotherapie ondergaan. In januari 2016 besloten ze dat er nog maar één ding opzat: haar borst te verwijderen. “Ik was zo boos, zo teleurgesteld. Ik dacht dat ik ging sterven. Ik had slimmer moeten zijn.” Sindsdien twijfelt ze nooit meer om mensen aan te raden om een borstonderzoek te gaan doen.

“Denk nooit dat het jou niet overkomt”

Begin dit jaar kreeg Lorena heel goed nieuws. De jonge vrouw is genezen van kanker en opnieuw gezonden. Ze heeft meteen ook groen licht gekregen van de artsen om een borstreconstructie te krijgen. Nu wil ze mensen inspireren door haar verhaal te doen. “Denk nooit dat het jou niet overkomt. Weet wat de tekenen zijn, zodat je niet in de val trapt, waar ik in gestruikeld ben.”