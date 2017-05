Vanhaezebrouck haalt zwaar uit naar Bondsparket: “Hallucinant”

AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck heeft op zijn persconferentie van vrijdagmiddag zwaar uitgehaald naar het Bondsparket. Dat schorste Oostende-verdediger Antonio Milic voor slechts twee speeldagen na zijn vuile fout op Gent-aanvaller Kalifa Coulibaly van het voorbije weekend. “Ik vind dit hallucinant”, zei Vanhaezebrouck. “Het ging hier om één van de zwaarste fouten van de voorbije seizoenen.”

Milic haalde in de slotminuut van de match tussen KV Oostende en AA Gent (4-3) op speeldag 7 van Play-off I de angel uit een mogelijke tegenaanval door Gent-speler Kalifa Coulibaly te torpederen. Scheidsrechter Luc Wouters haalde meteen de rode kaart boven. Begin deze week besliste het Bondsparket dat twee speeldagen schorsing volstond voor de Kroaat, een sanctie die aanvaard werd door KV Oostende.

Die schorsing was echter veel te licht, fulmineert Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck. “Ik vind het echt hallucinant dat Milic voor zo’n fout wegkomt met slechts twee speeldagen schorsing. Zowel de dokter als de kine hebben me verzekerd dat Kalifa aan het ergste ontsnapt is. Zijn carrière had voorbij kunnen zijn als zijn achillespees geknapt was. Als de blessure dusdanig zwaar zou zijn geweest, zouden ze hem wel voor twee maanden geschorst hebben.”

“Ik had na de match bewust niks gezegd uit overtuiging dat de bond wel krachtdadig zou ingrijpen, maar dat is dus niet gebeurd. Als een trainer een boekje weggooit, schorsen ze hem al voor twee matchen. Ik begrijp ook niet waarom de Geschillencommissie niet in beroep is gegaan tegen het voorstel van het Bondsparket.”

“Bij KV Oostende probeerde men het ook af te doen als een professioneel foutje, maar volgens mij ging het hier om één van de zwaarste fouten van de voorbije seizoenen. Voor rust had Milic overigens ook al een zware ingreep op Kalu gepleegd, die toen vervangen moest worden met een voetblessure en deze week niet kon meetrainen. Ze moeten Milic toch maar eens uitleggen wat pootje lap precies inhoudt.”