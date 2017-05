De 22-jarige Niels Bussels (Waterloos VV) werd vrijdag in de Versuz verkozen tot Provinciaal Voetballer van Het jaar 2017 in vierde provinciale D. Niels wordt binnenkort peter van het kindje van Bjorn Engels (Club Brugge). De Bruggeling uit de Jupiler Pro League had dan ook een speciale videoboodschap voor Niels.