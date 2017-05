Gluren bij BV's: Matteo Simoni pronkt met zijn blote bast

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

'Thuis'-ster Leen Dendievel ging naar BV-kapper Jochen Vanhoudt voor een opfrissing van haar coupe.

Het is es zo... En sebiet is het anders! ?? @jochenclientology Een bericht gedeeld door Leen Dendievel Official (@leendendievel) op 11 Mei 2017 om 9:30 PDT



Maar het stormweer van gisteren speelde haar na het kappersbezoek lelijk parten. "Daar gaat het werk van mijn topkoapper", schrijft ze bij een druilerige selfie.

Belgian weather.... Daar gaat het werk van mijn topkapper #sorry ???????? @jochenclientology Een bericht gedeeld door Leen Dendievel Official (@leendendievel) op 11 Mei 2017 om 11:21 PDT



Presentatrice Evy Gruyaert waagde zich aan een experimentje. "Eerste keer zelf granola maken. Vanalles bij elkaar gegooid en nu hup de oven in. Benieuwd of het eetbaar zal zijn", schrijft ze bij een kiekje van de granola in de oven.

Experimentje... ??eerste keer zelf granola maken... ????ssssssspannend! Vanalles bij elkaar gegooid en nu hup de oven in???? #yummie #granola #kbenbenieuwdofheteetbaarzalzijn Een bericht gedeeld door Evy Gruyaert (official) (@evy_gruyaert) op 12 Mei 2017 om 12:40 PDT



Ex-Miss België Ann Van Elsen viert de eerste verjaardag van haar tweede dochter, Jackie Lou, en deelt een foto van het meisje op haar fiets. "Eerste verjaardag, eerste fiets", staat erbij.

Totally happy! First birthday, first bike! #littletikes @littletikesBNL Een bericht gedeeld door Ann Van Elsen (@annvanelsen) op 11 Mei 2017 om 10:44 PDT



Kristel Verbeke, ex K3, dook in bed met Herman Brusselmans en bracht een ode aan het Hams dialect. De reden? Ze waren allebei te gast op de boot van Gert Verhulstn, er is niets meer aan de hand.

Vur ons twiê schellekes Buzzevliêz Een bericht gedeeld door Kristel Verbeke (@kristelverbeke) op 11 Mei 2017 om 9:58 PDT



Acteur Matteo Simoni toont nog eens zijn blote bast tijdens de opnames van Jan De Lichte, die plaatsvinden diep in het bos.

DE BENDE VAN JAN DE LICHTE #krisdewitte Een bericht gedeeld door Matteo Simoni (@simonimatteo) op 11 Mei 2017 om 11:07 PDT



Zanger, presentator en acteur Niels Destadsbader beleeft momenteel gezellige tijden in het Afrikaanse Johannesburg met de cast van De Kampioenen. "Tournée Générale!", schrijft hij bij een groepsfoto.

Tournée Générale! #fcdekampioenen #film #ronaldinho #friends Een bericht gedeeld door Niels Destadsbader (@niels_destadsbader) op 11 Mei 2017 om 10:12 PDT



Veertien jaar. Zolang is het al geleden dat Natalia als tweede eindigde in de eerste Vlaamse editie van Idool. Ze blikt met een foto van de finale terug op het bijzondere moment in haar leven.



Dat een hond een goede troost is als je ziek bent, zo blijkt uit een foto van Kurt Rogiers.